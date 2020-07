Scopello, domani Elisabetta Musso presenta "Leggete e bevetene tutti"

31/07/2020 12:00:00

La figura del sommelier svelata tra satira e parodia. Luoghi comuni e vademecum essenziale di una figura professionale in un saggio dissacrante: Elisabetta Musso, avvocato, sommelier e scrittrice, presenta il suo libro “Leggete e bevetene tutti” (Dario Flaccovio Editore), sabato 1 agosto, alle ore 19, a La Terrazza, a Scopello (via Marco Polo, 5).

L’evento è promosso dalla Dario Flaccovio Editore e organizzato dalla Rotary Club of Alcamo. Introduce l’incontro, l’avvocato Giuseppe Coppola, presidente Rotary Club of Alcamo. Dialoga con l’autrice, Antonello Cassarà, titolare Cantina Vinicola.

Una serata all’insegna del buon vino, con un irriverente incontro che svela tutti i segreti del mestiere del sommelier. Insieme all’autrice, i lettori saranno accompagnati alla scoperta di un mondo che unisce i cultori del vino, in un manuale utile sia per chi beve che per chi serve vino. L’obiettivo non è formare i lettori in una materia così vasta e complessa, piuttosto fornire loro poche e semplici linee guida per procedere alla scelta del proprio vino, senza timore di sbagliare o di essere banalmente censurati da addetti ai lavori. Al termine dell’incontro, verrà offerto un aperitivo per soci Rotary e relatori.

Ingresso libero.