Paceco, ecco le nuove date della Carnevalata
Paceco si prepara a tre giorni di festa in piazza Vittorio Emanuele. Ecco le nuove date dopo il rinvio per maltempo. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio torna la tradizionale Carnevalata, appuntamento atteso che coinvolge associazioni, gruppi e volontari del territorio.
Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, la sfilata dei carri allegorici e dei corpi di ballo, frutto di settimane di lavoro da parte delle realtà locali. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per il Carnevale nell’area trapanese, richiamando famiglie e visitatori anche dai comuni vicini.
In programma non solo le sfilate. Il calendario prevede spettacoli dal vivo, dj set e momenti dedicati ai più piccoli con il “Carnevale dei bambini”, pensato per coinvolgere le famiglie in un clima di festa e condivisione.
Spazio anche all’area food e agli stand commerciali, che animeranno il centro cittadino per tutta la durata dell’evento.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Paceco. L’organizzazione invita cittadini e visitatori a restare aggiornati sui prossimi dettagli del programma.
