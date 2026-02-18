Paceco, ecco le nuove date della Carnevalata 

18/02/2026 14:25:00

Paceco si prepara a tre giorni di festa in piazza Vittorio Emanuele. Ecco le nuove date dopo il rinvio per maltempo. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio torna la tradizionale Carnevalata, appuntamento atteso che coinvolge associazioni, gruppi e volontari del territorio.

Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, la sfilata dei carri allegorici e dei corpi di ballo, frutto di settimane di lavoro da parte delle realtà locali. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per il Carnevale nell’area trapanese, richiamando famiglie e visitatori anche dai comuni vicini.

In programma non solo le sfilate. Il calendario prevede spettacoli dal vivo, dj set e momenti dedicati ai più piccoli con il “Carnevale dei bambini”, pensato per coinvolgere le famiglie in un clima di festa e condivisione.

Spazio anche all’area food e agli stand commerciali, che animeranno il centro cittadino per tutta la durata dell’evento.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Paceco. L’organizzazione invita cittadini e visitatori a restare aggiornati sui prossimi dettagli del programma.



