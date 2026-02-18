Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
18/02/2026 14:25:00

Paceco, ecco le nuove date della Carnevalata 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771421176-0-paceco-ecco-le-nuove-date-della-carnevalata.jpg

Paceco si prepara a tre giorni di festa in piazza Vittorio Emanuele. Ecco le nuove date dopo il rinvio per maltempo.  Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio torna la tradizionale Carnevalata, appuntamento atteso che coinvolge associazioni, gruppi e volontari del territorio.

 

Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, la sfilata dei carri allegorici e dei corpi di ballo, frutto di settimane di lavoro da parte delle realtà locali. Un evento che negli anni è diventato punto di riferimento per il Carnevale nell’area trapanese, richiamando famiglie e visitatori anche dai comuni vicini.

In programma non solo le sfilate. Il calendario prevede spettacoli dal vivo, dj set e momenti dedicati ai più piccoli con il “Carnevale dei bambini”, pensato per coinvolgere le famiglie in un clima di festa e condivisione.

 

Spazio anche all’area food e agli stand commerciali, che animeranno il centro cittadino per tutta la durata dell’evento.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Paceco. L’organizzazione invita cittadini e visitatori a restare aggiornati sui prossimi dettagli del programma.









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...