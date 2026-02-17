Marsala, “Tra Scilla e Cariddi”: oggi online la presentazione del Libro Poster

17/02/2026 11:59:00

Si tiene oggi, 17 febbraio 2026, alle ore 17.00, la presentazione online del Libro Poster “Tra Scilla e Cariddi”, restituzione pubblica dell’esperienza di residenza di scrittura realizzata con i fondi MIC_SIAE “Per Chi Crea”, nell’ambito del bando per la professionalizzazione degli artisti under 35.

Il progetto è stato promosso dall’Associazione e Biblioteca non statale Otium (Marsala) in collaborazione con l’Associazione Cenidia (Villa San Giovanni – Reggio Calabria) e la casa editrice Quodlibet (Macerata).

La residenza si è svolta dal 27 luglio al 3 agosto 2025 al Rifugio di Monte Judice, nel territorio del comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, con vista sullo Stretto di Messina, tra i luoghi legati alla narrazione mitologica di Scilla e Cariddi.

A guidare i lavori sono stati Ermanno Cavazzoni (formatore) e Mario Valentini (co-formatore). Hanno partecipato sei giovani scrittori under 35 provenienti da tutta Italia: Valeria Meazza, Giuseppe Nibali, Giulia Oglialoro, Achille Sammartano, Alessandro Santese e Alessandro Velletri.

Il Libro Poster ospita gli scritti dei partecipanti e si propone anche in una dimensione “ibrida”, collegata al canale YouTube di Otium e a una landing page dedicata sul sito dell’associazione, come forma di libro aumentato.

In diretta sarà possibile ascoltare i primi due autori coinvolti: Giulia Oglialoro (Saronno) e Achille Sammartano (Marsala).

La diretta (ore 17.00):

https://www.youtube.com/live/47NLB2lSu4s?si=9IHz6mbyb1pgadf0



