Cultura
16/02/2026 16:17:00

Castellammare, in biblioteca il saggio “Nascita della Mafia” di Salvatore Mugno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771255304-0-castellammare-in-biblioteca-il-saggio-nascita-della-mafia-di-salvatore-mugno.png

Riparte dagli incontri in biblioteca l’edizione 2026 di Contaminazioni. Venerdì 20 febbraio, alle 18.00, nella sala lettura della Biblioteca comunale “Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta” di Castellammare del Golfo, sarà presentato il saggio storico di Salvatore Mugno, “Nascita della Mafia” (ed. Navarra).

L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione della Biblioteca previste dal progetto “Trame Narrative”, di cui l’associazione Circolo Metropolis-Contaminazioni, insieme al Comune di Castellammare del Golfo, è partner ufficiale.

A moderare l’incontro saranno i professori Gaetano Stellino e Paolo Arena.

Il volume è una ricerca storica sulle origini del fenomeno mafioso nelle sue prime manifestazioni, ricostruite attraverso l’azione giudiziaria di Pietro Calà Ulloa, Procuratore generale del Re nella provincia di Trapani negli anni 1838-1846.

Il saggio si compone di materiali, in gran parte inediti, che lo storico Mugno ha reperito nel corso di indagini presso gli Archivi di Stato di Napoli, Palermo, Messina e Trapani. In appendice, il libro propone una raccolta di comunicazioni e rapporti di Ulloa sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla realtà sociale e giudiziaria in Sicilia in quegli anni.

Nei documenti emerge un quadro di storture e collusioni nella Sicilia occidentale di inizio Ottocento, descritte come un contesto che anticipa lo sviluppo della mafia e le connivenze di cui il fenomeno ha goduto nei decenni successivi.

 









