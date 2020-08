Il Trapani batte il Crotone ma è retrocesso. Ora spera nel ricorso restare in B

01/08/2020 11:04:00

Il Trapani vince, batte il Crotone, ma non basta. La squadra conferma l'ottimo stato di forma del finale di stagione conquistando la vittoria per 2-0 sul Crotone che è gia in serie A.

A segno nella ripresa, al 4' con Taugordeau e qualche minuto dopo il raddoppio con Dalmonte. Il nono risultato utile sulle ultime dieci partite di fine campionato non basta ai granata ad evitare la retrocessione in C assieme a Juve Stabia e Livorno.

C'è ancora speranza però per il Trapani. Si attende, infatti, l'esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport per annullare la penalizzazione di 2 punti per la vicenda degli stipendi non pagati.

Nel caso in cui alla squadra venisse restituito uno dei due punti, il team avrebbe la possibilità di dispiturare i play out contro il Perugia ai danni del Pescara, che così retrocederebbe. Il verdetto si attende giovedì prossimo.

TRAPANI-CROTONE 2-0

Trapani (3-5-2): Carnesecchi 6; Pirrello 6.5, Pagliarulo 6.5, Scognamillo 6.5; Kupisz 6.5, Coulibaly 6.5 (37′ st Aloi sv), Taugourdeau 6.5 (43′ st Scaglia sv), Colpani 6 (1′ st Luperini 6), Buongiorno 6.5; Piszczek 6 (1′ st Dalmonte 7), Pettinari 6. In panchina: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Aloi, Evacuo, Cataldi, Scaglia, Fornasier, Canino, Fili’.

Allenatore: Castori (squalificato, in panchina Bocchini) 6.5

Crotone (3-5-2): Festa 6; Cuomo 6, Golemic 6, Gigliotti 5.5 (22′ st Curado 5.5); Mustacchio 6 (22′ st Bellodi 5.5), Messias 6, Gomelt 6, Barberis 6 (34′ st Rodio sv), Mazzotta 5.5 (22′ st Gerbo 6); Evan 6 (7′ st Zanellato 5.5), Simy 5.5.

In panchina: Cordaz, Figliuzzi, Spolli, Jankovic, Sapone, Ranieri, Marrone. Allenatore: Stroppa 6.

Arbitro: Ros di Pordenone 6.

Reti: 9′ st Taugourdeau, 13′ st Dalmonte.

Note: calda serata estiva. Campo in sintetico. Gara a porte chiuse. Ammoniti: Evan, Scognamillo, Pirrello, Bellodi. Angoli 4-9. Recupero: 2′ pt, 5′ st.