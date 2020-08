Gli incendi in provincia di Trapani. Il Pd: "Regione intervenga per tutelare il patrimonio boschivo"

02/08/2020 20:35:00

"Gli incendi che hanno devastato la riserve di Monte Cofano prima e Montagna Grande poi sono una ferita per tutti noi e suscitano rabbia e indignazione", lo dichiara il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti.

Due polmoni verdi in pochi giorni distrutti da incendi probabilmente di matrice dolosa ed è proprio per questo che risulta ancora più intollerabile la mancanza di un piano di prevenzione e di vigilanza da parte della Regione.

Bisogna agire e subito, per evitare che questi episodi si susseguono per tutta l'estate.

Chiediamo quindi alla Regione un’intervento urgente e straordinario a tutela del patrimonio boschivo, rispetto al quale non mancherà l'impegno e il coinvolgimento del Partito Democratico".