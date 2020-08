Marsala, i salvataggi in mare della domenica 

03/08/2020 11:37:00

Domenica di caldo, ieri a Marsala. Tanta gente a mare, e tante gente in acqua, nonostante ci fosse un po' di corrente e la bandiera rossa.

Solo al lido Sibiliana Beach sono stati effettuati tre salvataggi: in mattinata per due persone che non riuscivano a tornare, e nel pomeriggio per un altro signore di mezza età. In questo caso, come abbiamo raccontato ieri, si è reso necessario anche l'intervento del 118, ma tutto è finito bene.

I tre salvataggi sono stati fatti al Lido Sibiliana Beach dal bagnino Giuseppe Licari. Licari, tra l'altro, giovane sportivo, fa parte anche dell'Associazione Italiana Arbitri, dove svolge il ruolo di assistente arbitrale in serie C.