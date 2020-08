Sicilia: mangia gamberi, ma è allergica. Muore una giovane di 27 anni 

03/08/2020 11:02:00

Mangia per errore una forchettata di spaghetti con i gamberi. Ma è allergica. Muore dopo due giorni di agonia. E' accaduto a Palermo. Vittima, una giovane di 27 anni, madre di una bimba di appena 8 mesi.

La giovane è tornata a casa giovedì notte alle due, dopo aver finito il suo turno di lavoro come cameriera. Affamata, ha aperto il frigo e ha trovato un piatto di pasta. Ne ha addentato subito una forchettata, e solo dopo si è accorta che c'erano dei gamberi, ai quali era allergica. E' uscita di corsa sul pianerottolo a chiamare i vicini.

E' stata ricoverata al Buccheri - La Ferla, ma dopo due giorni di agonia, è morta.

La giovane si chiamava Refka Dridi, era di origine tunisina, e lavorava come cameriera in un noto ristorante di Bagheria. Parlava quattro lingue e i titolari e i colleghi la ricordano come una giovane volenterosa e solare. Così la ricordano i titolari, Laura e Tony: Un fulmine a ciel sereno che non ha lasciato scampo. La nostra Refka, volto sorridente del ristorante I Pupi, è stata colpita da una fatalità che l’ha strappata ai suoi familiari, agli amici e al suo lavoro. Ogni parola che scriviamo pesa come un macigno dinnanzi un destino talmente beffardo che nel volgere di pochissimo tempo l’ha strappata alla vita. Rimarranno sempre nel nostro cuore il suo sorriso, la sua discreta eleganza, la sua bellezza mediterranea, la solarità dei suoi occhi, la fiducia che il suo sguardo trasmetteva, la voglia di essere brava nello svolgere la sua attività, sempre con precisione e garbo. Noi eravamo legati a lei e lei a noi. Lei continuerà a far parte della famiglia de I Pupi e noi custodiremo la sua presenza nei nostri ♥️ Grazie Refka per aver fatto un percorso della tua breve vita accanto a noi".