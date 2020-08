Marsala, la lite tra il Sindaco e Sturiano per Via Salemi

03/08/2020 14:55:00

Ormai siamo in campagna elettorale. Il salto della quaglia più clamoroso l'ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano. Eletto con il Sindaco Alberto Di Girolamo, contro Massimo Grillo, nel 2015, fiuta il vento della facile vittoria e si schiera adesso con Massimo Grillo, contro il Sindaco che lui aveva eletto, Alberto Di Girolamo.

Facile immaginare, allora, che ogni seduta del consiglio comunale, da qui ad Ottobre, darà spazio a Sturiano per uno dei suoi show - comizi contro l'Amministrazione Comunale.

E così è stato questa mattina, perchè Sturiano ha aperto in polemica con il Sindaco Di Girolamo (assente) per un post del primo cittadino su Via Salemi.

La polemica è vecchia: il Sindaco voleva asfaltare tutta Via Salemi, ma il consiglio comunale ha tagliato i fondi e dunque la strada è stata asfaltata solo per un tratto.

Di diverso avviso Enzo Sturiano, che dice (parlando a nome "della stragrande maggioranza dei consiglieri comunali") che non è vero nulla e che sulla vicenda saranno ascoltati in consiglio comunale dirigenti e funzionari: "Basta vedere gli atti" dice Sturiano.

L'obiettivo è chiaro: trasformare questa estate in un processo al Sindaco, lavorarlo ai fianchi per permettere a Massimo Grillo una più agevole campagna elettorale.

Qui il video.