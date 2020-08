Valderice, inaugurata a Bonagia la scultura in marmo dei tre delfini 

04/08/2020 13:05:00

I delfini di Luciano Crapanzano, di Bonagia, ferroviere in pensione ma scultore del marmo per passione, sono stati inaugurati in piazza Tonnara a Bonagia alla presenza del sindaco Stabile e degli assessori, Maltese, Ferro e Maria Iovino che ha voluto l'iniziativa.

I tre delfini (foto Telesudweb) sono una delle diverse sculture realizzate da Crapanzano che aveva il desiderio di donare questa opera a Bonagia, purtroppo in vita non è stato possibile perché lo scultore è mancato qualche anno addietro.

Adesso la sua opera verrà installata davanti al porticciolo e al mare della tonnara di Bonagia.