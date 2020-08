Marsala: continua la rivoluzione nel trasporto urbano. Ecco le paline intelligenti 

04/08/2020 09:13:00

Continua la rivoluzione nel trasporto pubblico a Marsala. Dopo i bus nuovi, infatti, arrivano anche le paline con le indicazioni di orario e tempo di attesa delle "corriere".

Per il resto del mondo è una cosa ovvia, per Marsala è un evento straordinario. Chi prende i bus urbani, infatti, si deve affidare agli orari del Comune, spesso non rispettati.

Forse, adesso, la vita dei marsalesi migliorerà anche sotto questo aspetto. Soddisfatto il Sindaco Alberto Di Girolamo: "Sono arrivate le prime 10 paline con l'orario di passaggio della circolare. Presto arriveranno tutte le altre che, insieme alle pensiline di attesa, verranno distribuite nell'intero territorio. Tra qualche mese prendere l'autobus non sarà più un'impresa ardua, ma una piacevole e comoda opportunità".