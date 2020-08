Castellammare, l'Associazione Cambiamenti promuove per "Il luogo del cuore FAI"  

05/08/2020 00:00:00

L'Associazione Cambiamenti propone per "Il luogo del cuore FAI" la Costa tra Castellammare Del Golfo e la Tonnara di Scopello. "Vogliamo proteggere e migliorare Cala Rossa, Cala Bianca, Fossa dello Stinco e la Grotta di Santa Margherita - scrivono i responsabili dell'associazione -. Per farlo chiediamo di votare con un semplice clic.

Se riusciremo a raggiungere un buon numero di voti, potremmo avere la possibilità di realizzare dei lavori di messa in sicurezza e di miglioramento dei luoghi. Oltre che online si può votare anche con una semplice firma.

“I Luoghi del Cuore” alterna due fasi: censimento (anni pari) e bando (anni dispari). Il 2020 è, quindi, l’anno del censimento.

Come si vota? Sul sito: Cercando il Luogo del Cuore scelto e votando online e condividendo Con firma cartacea: è possibile scaricare nella scheda del luogo il modulo per le firme, stamparlo, farlo firmare e ricaricarlo sul sito. Entro quale data si potrà votare il posto del cuore FAI?

VINCITORI - Fino al 15 dicembre 2020 Quali sono i premi?

Vengono stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, a fronte della presentazione di un progetto.

LUOGHI CON PIÙ DI 50.000 VOTI - È previsto lo stanziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che superano i 50.000 voti indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti da presentare al FAI.

LUOGO PIU’ VOTATO ONLINE - Il luogo che raccoglie più voti via web, a esclusione dei primi 3 classificati, sarà oggetto di un video promozionale realizzato da un operatore professionale incaricato dal FAI.

CLASSIFICA SPECIALE - In ogni Censimento viene lanciata una classifica dedicata a un tema speciale, con un premio per il luogo vincitore

LUOGHI CON ALMENO 2.000 VOTI - Possono candidare un progetto al "Bando Luoghi del Cuore" e richiedere al FAI il layout di una targa commemorativa del risultato ottenuto al censimento da apporre presso il bene.