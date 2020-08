Marsala, installate le paline orarie lungo il percorso della circolare gratuita urbana 

06/08/2020 08:00:00

A poco meno di un mese dalla immissione in servizio degli 11 nuovi bus acquistati con fondi comunitari, a Marsala è stato completato il posizionamento delle paline di segnalazione - in totale dieci - lungo il percorso della Circolare gratuita urbana, una quella di via Nino Bixio è stata già rubata (potete leggere qui).

Il riferimento è a quelle previste nella progettualità di “Agenda Urbana” avviata quattro anni fa dalla coalizione di comuni che, oltre a Marsala (capofila), vede assieme Trapani, Erice, Castelvetrano e Mazara del Vallo. In particolare, il progetto dell'Amministrazione Di Girolamo - per un investimento di 1 milione e 200 mila euro, già approvato - prevede la collocazione di 110 paline elettroniche distribuite nel territorio ed oltre 28 pensiline “smart” dotate di pannelli informativi, nonché sistemi informatici e automatizzati a bordo dei bus per fornire ai passeggeri informazioni utili. Le paline di segnalazione, operative dopo il collaudo, sono collegate al sistema GPS degli autobus, riportando così gli orari di fermata e gli eventuali ritardi.

Ricordiamo che la “Circolare gratuita” consente di muoversi nel centro urbano senza auto, parcheggiandola in una delle aree di sosta comunali - zona Stadio e via G. Anca Omodei - punti di fermata della stessa Circolare. Ben 14 corse bus (dalle ore 8:20 alle ore 20:00) che da Piazza Del Popolo, in 40 minuti, copriranno il seguente percorso: Mazzini - viale Fazio - Corso Calatafimi - Piazza Caprera - via Del Giudice - via Sirtori - Corso Calatafimi - via Roma - via M. Nuccio - via Mazzini - (Piazza del Popolo) - via S. Bilardello - via G. Anca Amodei - via Degli Atleti - viale Olimpia - via della Gioventù - via D. Alighieri - via degli Atleti - via Amendola - Piazza Del Popolo.

ECOMOBILE OPERATIVA NEL VERSANTE NORD - Operativa l'Ecomobile per la raccolta differenziata dei rifiuti nel versante nord del territorio di Marsala. Due i punti in cui il mezzo dell'Energetikambiente stazionerà: in prossimità dei parcheggi di San Teodoro (Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato, dalle ore 7 alle ore 13) e Marausa (Lunedì e Giovedì, stessi orari). Fino al 31 Agosto, si potranno conferire le diverse tipologie di rifiuti - plastica, carta, organico e vetro/metalli - inclusa la possibilità di svuotare il mastello grigio contenente il residuo secco.

Altra novità riguarda l'ampliamento delle giornate di conferimento del secco residuo nelle due isole ecologiche fisse. In particolare, in quella del Lungomare (ex Salato), il secco potrà conferirsi nella giornata di Giovedì (ore 7/13); mentre nell'isola ecologica in zona Signorino, alle giornate di Martedì e Venerdì (ore 7/13), si aggiunge anche il Mercoledì pomeriggio (dalle ore 13 alle ore 19). Si ribadisce che è possibile conferire il secco residuo solo se trasportato nell'isola ecologica con il relativo mastello grigio.

RACCOLTA FIRME PER USCITA UE - La Segreteria Generale del Comune di Marsala, diretta dal dr. Bernardo Triolo, comunica che il Comitato USCITA UE ha fatto pervenire nell'Ufficio di competenza i moduli per la raccolta delle firme per la “proposta di legge di iniziativa popolare” dal titolo “Indizione di referendum di indirizzo sul recesso dall'Unione Europea a norma dell'art. 50 del TUE”.

Pertanto, si rende noto che presso lo stesso Ufficio di Segreteria sito al primo piano del Palazzo Municipale, in via Garibaldi, le firme dei cittadini - residenti e non residenti - muniti di valido documento di riconoscimento, potranno essere raccolte ed autenticate fino alla data del prossimo 24 Novembre, nelle seguenti giornate: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.