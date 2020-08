Marsala, lavori in corso per la nuova ... "Porta Nuova"

07/08/2020 12:47:00

Dopo uno scempio durato sette anni, Marsala avrà finalmente una nuova Piazza della Vittoria. Il Sindaco, Alberto Di Girolamo, ha fatto un sopralluogo per vedere a che punto sono i lavori di riqualificazione nell'area di "Porta Nuova".

“La nuova pavimentazione comincia a vedersi e sono certo che ridaremo alla città un moderno e funzionale luogo di aggregazione sociale - dichiara il Sindaco - Spero che si continui nell'accelerazione dei lavori, posticipati a causa dello stop nel periodo emergenziale”.

Solo lo scorso Maggio, infatti, si è potuto aprire il cantiere dell'Impresa aggiudicataria, avviando gli interventi con la rimozione degli osceni giardini finti voluti dall'ex Sindaco Giulia Adamo nel 2013.

Per il recupero funzionale di Piazza Della Vittoria l'investimento complessivo è di 820 mila euro, con 620 mila di finanziamento europeo (PO FERS 2014/2020) e 200 compartecipati dal Comune. La piazza sarà realizzata con basolati squadrati di nerello di Custonaci, in un disegno geometrico e regolare dove giocano un importante ruolo anche gli storici ficus benjamin. Pienamente fruibile dai disabili, nella piazza saranno collocati sedili in pietra e un nuovo impianto di illuminazione a LED che, tra l’altro, riguarderà anche il gazebo confiscato a Cola Licari, smontato dal Comune, e che sarà ricollocato.

A lavori ultimati, l'area pedonale in prossimità dell'ex Viale recuperato (la Plateia Aelia), costituirà una vera e propria porta di ingresso al Parco archeologico.