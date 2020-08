Coronavirus: nuovo caso ad Alcamo, ma è solo un messaggio falso su whatsapp

07/08/2020 18:35:00

Un messaggio audio falso, su whatsapp, con l'indicazione di un nuovo caso Covid ad Alcamo che riguarderebbe una donna che lavora come barista al Bar 900 di Alcamo.

Niente di più falso, i titolari hanno dovuto scrivere un post sulla loro pagina facebook per smentire la voce, femminile, che, tra l'altro invitava a non recarsi al Bar 900 per evitare il contagio. Questo il post su facebook:

"Ci tenevamo a rassicurare la gentile clientela e tutta la cittadinanza di Alcamo che la notizia uscita da un audio whatsapp di un caso covid nel nostro personale è FALSA. Non sappiamo la motivazione di questo gesto, ma noi continueremo ad essere al vostro servizio come sempre...P.s. Invitiamo a tutti a fidarsi di notizie provenienti da canali ufficiali e no da messaggi da ignoti. Grazie a tutti e a presto.

La persona indicata dal mesaggio audio è Elena Ciobanu, cittadina alcamese, originaria della Romania, inserita da anni nella comunità alcamese, dove è molto conosciuta per l'organizzazione di eventi e attività culturali. La Ciobanu sta valutando di poter denunciare quanto accaduto. Ribadisce di stare benissimo e dice di non credere a queste insinuazioni sul suo stato di salute.