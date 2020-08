Marsala, elezioni: Grillo dice che non è interessato a vincere a tutti i costi ...

10/08/2020 15:40:00

Sta facendo alleanze con chiunque, promettendo assessorati, posti di sottogoverno, intese varie. Ma dice che non interessato a vincere a tutti i costi. Massimo Grillo, candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Ottobre a Marsala, ha rilasciato una dichiarazione a Tp24. Eccola:

La mia storia personale dimostra in maniera inequivocabile che non sono interessato a vincere a tutti i costi, anzi nella mia vita ho fatto scelte importanti per anteporre il bene della nostra comunità al successo personale. Come affermo fin dall'accettazione della candidatura, l’emergenza economica e sociale che vive la nostra città necessita di un’ampia coalizione che possa essere unita attorno ad un programma in grado di risollevarla ed a un metodo che ci siamo dati per assicurare buon governo e trasparenza. Ho fatto diversi appelli all’unità delle forze che non condividono il modo di fare politica e l’operato dell’amministrazione uscente e auspico che prevalga questa idea di governo della città che supera gli steccati ideologici. Tuttavia, il tempo scorre ed è necessario chiudere definitivamente l’alleanza per iniziare ad esporre nel dettaglio il programma di governo dei prossimi cinque anni. Per questo, per il fine settimana promuoverò un incontro della coalizione che mi sostiene in maniera tale da poter presentare il programma subito dopo ferragosto.

Nella maxi coalizione di Grillo non ci sarà Andreana Patti. L'assessora della Giunta del Comune di Trapani ha escluso alla redazione di Tp24 ogni suo coinvolgimento.