Marsala, Birgi Sottano ancora senza acqua. Si attende l'ok dalla Regione

11/08/2020 02:00:00

Birgi Sottano continua a rimanere ancora senza acqua.

Il responsabile del Lido Birgi Sottano ha chiesto all'amministrazione comunale di Marsala, di intervenire presso la Regione, affinché dopo 17 anni, venga definitivamente risolto il problema dell'approvvigionamento idrico. All'associazione ha risposto il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, il quale afferma di essere in attesa dell'autorizzazione all'allaccio per alimentare Birgi.

"Dopo più di tre anni di incontri, solleciti, viaggi a Palermo e carteggi, la soluzione al problema sembra ormai vicina - le parole del sindaco -.

Ve lo comunico dopo le recenti notizie da parte della Regione sull'apertura alla mia pressante richiesta di allacciare Birgi alla condotta idrica che, dall'acquedotto Bresciana fa giungere l'acqua a Favignana. Adesso attendiamo solo l'autorizzazione ad allacciarci e poter finalmente alimentare Birgi e a ricaduta le altre contrade del versante nord del territorio. Continua ad essere alta l'attenzione e, soprattutto, la volontà di risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico - conclude il sindaco - in una zona delle nostra città da sempre con problemi di carenza idrica. Non mi arrenderò finché la Regione non ci darà l'ok finale e vi terrò aggiornati".