11/08/2020 17:36:00

i chiamava Giuseppe Di Benedetto è aveva 15 anni il ragazzo rimasto vittima di un violento incidente stradale avvenuto in via Cava, nel territorio del comune di Viagrande, in provincia di Catania.



Il giovane di Poggio Felice (Zafferana Etnea) si trovava a bordo del proprio scooter, un SH 125 di colore nero, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto si è rivelato fatale: il 15enne è stato sbalzato dal mezzo a due ruote e si è schiantato sull’asfalto.