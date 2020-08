Sicilia, il mistero di Caronia: nessuna traccia del piccolo Gioele 

11/08/2020 07:12:00

Continua in Sicilia il mistero di Caronia.

Tante le domande senza risposta. Oggi qualche certezza si avrà dall'autopsia, che che sarà eseguita nell’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, sul corpo di Viviana Parisi, la donna scomparsa con suo figlio Gioele di 4 anni.

Erano scomparsi sette giorni fa sull'autostrada Palermo-Messina.

«Vado a Milazzo a comprare un paio di scarpe per Gioele», ha detto al marito, Daniele Mondello, dj e creatore di musica dance, la passione comune che è stata un po’ il cemento del loro rapporto. Viviana gli ha parlato al telefono, a metà mattinata. «Stiamo verificando anche questo particolare», aggiungono gli inquirenti.

Lei è stata trovata due giorni fa morta a un chilometro e mezzo da dove aveva abbandonato la sua auto dopo avere lievemente tamponato un autocarro, fermandosi sulla corsia di emergenza.

Gli autotrasportatori hanno prima provveduto a fermare il traffico per evitare che altri automezzi fossero coinvolti nell’incidente e poi si sono voltati verso la vettura: ed è in quel momento che hanno visto una donna andare via di spalle dopo avere scavalcato il guard rail. Nessuno di loro, dopo essere stato sentito, ha potuto confermare la presenza del bambino.

Gioele era con la mamma o no? Se non c'era dove era? Forse a Sant'Agata di Militello dove Viviana è uscita dall’autostrada per una ventina di minuti per farvi dopo rientro? All’ipotesi del suicidio della donna non credono i suoi familiari. Meno che mai il marito e la cognata. Neppure che possa, anche involontariamente, fatto del male al piccolo. Ma allora cosa è successo sull'autostrada Palermo-Messina sette giorni fa?

Dopo l'incidente, potrebbe essersi data alla fuga, con il bambino?, e magari è scivolata e ha sbattuto la testa, ed è morta. Al resto hanno pensato gli animali selvatici della zona.

Resta un dato certo: di Gioele a sette giorni dalla scomparsa e da due dal ritrovamento del corpo della madre non c'è ancora alcuna traccia. Eppure la zona è stata 'battuta' palmo a palmo, per un’area di oltre 500 ettari da protezione civile regionale, vigili del fuoco. Anche ieri sono stati risentiti testimoni, amici e familiari per avere elementi utili a ricostruire la vicenda.

Viviana aveva manifestato una depressione durante il lockdown, ma per Daniele, suo marito e la sua famiglia non avrebbe mai fatto del male al figlio Gioele e non si sarebbe suicidata e credono, invece, che la donna e il bambino possano essere stati aggrediti da qualcuno o dagli animali selvatici.