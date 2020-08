Rissa e tensione in piazza a Valderice. Feriti

14/08/2020 07:18:00

Rissa ieri sera, 13 Agosto, in piazza a Valderice. Alcuni giovani di nazionalità extracomunitaria, se le sono date di santa ragione con altri giovani di Valderice, creando panico e paura tra le tante famiglie presenti e un fuggi fuggi generale.

Le forze dell'ordine sono subito intervenute per riportare la calma e identificare i protagonisti della rissa. E' intervenuta l'ambulanza, perché si sono registrati almeno tre feriti: due extracomunitari e un giovane del luogo.

"O si inizia a contenere gli ingressi o le nostre città diventeranno dei campi di battaglia" dichiara Anna Maria Croce. Le persone presenti in piazza hanno davvero avuto paura, perchè i giovani protagonisti della rissa erano tutti insaguinati e si colpivano utilizzando delle bottiglie rotte.

"Io ero lì, tranquilla ad ascoltare la musica dei Cantunera con tutti i miei amici, ad un certo punto si è scatenato l’inferno, mai viste cose simili" racconta Laura. E continua: "C’erano tanti bambini che giovavano con le bici, i tavoli del bar tutti occupati e tanta gente che passeggiava in piazza, la lite è partita dai gradini della chiesa, ma poi non so come e perché questi sono venuti in piazza e lì è successo il fuggi fuggi".