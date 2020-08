Marsala, a Birgi è arrivata l'acqua. Attivato l'allacciamento con l'acquedotto

14/08/2020 22:00:00

E' arrivata l'acqua a Birgi, sembra un qualcosa di incredibile, ma nel 2020 l'acqua in una delle contrade più grandi di Marsala ancora non c'era.

Finalmente si e proceduto all'allaccimento con l'Acquedotto Bresciana che servirà la zona di Birgi. Si tratta della condotta di approvvigionamento delle Isole Egadi, a pochi metri dalla rete di distribuzione già esistente in quel versante nord, e che registra anche notevoli fuoriuscita di acqua lungo il percorso. “Da circa tre anni è cresciuta la mia insistenza a questo allacciamento, tenuto conto che è l'unica soluzione ad un'annosa questione, afferma il sindaco Di Girolamo. Ringrazio ancora una volta il prefetto Tommaso Ricciardi per avere promosso, da ultimo, la videoconferenza a sostegno delle mie sollecitazioni alla soluzione del problema” .

D'altra parte, che la contrada Birgi pativa una grave riduzione di acqua a causa dell'abbassamento della falda idrica era stato pure verificato nel corso dell'istruttoria condotta dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che fa capo all'assessore Alberto Pierobon. “Con lo stesso, assieme al presidente dell'ATI Nicolò Rizzo, mi sono più volte incontrato e, in verità - conclude il sindaco Alberto Di Girolamo - do atto della sua attenzione al problema che, come tanti altri, ha subito lungaggini burocratiche”. In tal senso vanno incluse le procedure di liquidazione dell'EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e la Convenzione con il nuovo gestore Siciliacque, con il quale ora il Comune di Marsala ha sottoscritto l'accordo a realizzare a propria cura e spese l'allacciamento della contrada Birgi. L'acqua è stata da poco immessa nella rete e, ovviamente, occorrerà attende alcune ore affinchè giunga a pieno regime nelle abitazioni.