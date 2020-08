Marsala 2020, Enzo Sturiano: "La città ha bisogno di sicurezza, pulizia, potenziamento polizia municipale..."

17/08/2020 06:00:00

Abbiamo intervistato il presidente del consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano.

Dai bonus da 600 euro, percepiti inopportunamente da esponenti politici come consiglieri comunali ma anche da politici regionali e nazionali, all'approvazione in consiglio comunale del regolamento per la cessione di cubatura e per il trasferimento delle volumetrie e la riforma urbanistica approvata dalla Regione – tra gli argomenti affrontati, oltre, naturalmente, alla politica e alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 maggio. Prima parte della video intervista:

Il Piano Regolatore Generale della città di Marsala è un altro argomento sul quale ha risposto Enzo Sturiano, che ha ricordato che è entrato a Palazzo VII Aprile nel 2001 e che uno dei primi atti che si è trovato ad approvare era proprio la revoca dell'approvazione del Piano Regolatore, viziato in alcuni punti. "Sono passati venti anni e la città ancora non ha uno strumento urbanistico - afferma Sturiano -. L'amministrazione Di Girolamo ha avuto cinque anni a disposizione, ma solo a scadenza di mandato ha dato un incarico tecnico per la verifica dello stesso". Seconda parte della video intervista:

Ed ancora, Sturiano conferma il sostegno alla candidatura a sindaco di Marsala di Massimo Grillo, sulla quale però mette dei paletti che ritiene fondamentali e sui quali potrebbe mettere in discussione la sua stessa candidatura se non si portano avanti per la città. I punti programmatici principali per Sturiano sono: la sicurezza pubblica, la pulizia e il decoro della città, il potenziamento della polizia municipale.

Ma anche la Pianificazione del Territorio, Piano paesaggistico, Laguna dello Stagnone, Piano del commercio e Piano di utilizzo della Pre-Riserva, gli altri punti affrontati da Sturiano che ritiene altrettanto fondamentali per il rilancio economico della città e sui quali dice Sturiano, si giocheranno lui e gli alleati gran parte del programma elettorale. Riguardo allo Stagnone Sturiano attacca l'amministrazione ritenendo di non aver fatto nulla per valorizzare la Riserva. La terza parte della video intervista: