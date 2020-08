Trapani, la palestra Dante Alighieri come una discarica

17/08/2020 18:00:00

Rifiuti di ogni tipo abbandonati nell'area esterna della palestra Dante Alighieri, a Trapani.



La denuncia arriva dall'Osservatorio per la Legalità che hanno fatto un sopralluogo nella palestra.

"Da alcune settimane transitando per la strada si può vedere l'area adiacente di quella che fu una storica palestra della città, ridotta a discarica a cielo aperto”, raccontano gli Avvocati Vincenzo Maltese e Filippo Spanò, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Osservatorio per la Legalità che in diverse occasioni ha denunciato violazioni ambientali e degrado. L'area è aperta e accessibile e chiunque può entrare e depositare di tutto.



“Abbiamo trovato mobili e materiale di scarto ma anche sfabbricidi. L'area dopo esser bonificata andrebbe transennata e ogni accesso chiuso come per quelle private. Per questo domani invieremo una nota al Comune e per conoscenza alla Procura di Trapani affinché si proceda per quanto di loro competenza. L'impianto sportivo, come tanti altri in città, va recuperato quanto prima e vi sono strumenti idonei tipo il Credito Sportivo”, specifica Vincenzo Maltese.

“Una volta reso fruibile può esser affidato alle associazioni che ne faranno richiesta. Tanti cittadini, conclude il legale, chiedono una volta per tutte che sugli inpianti sportivi vandalizzati, dalle parole si passi definitivamente ai fatti!”.