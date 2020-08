18/08/2020 07:20:00

Dalla proposta avanza proprio della Società Cantera Pianto Romano che nell'ambito della scuola calcio cura tutte le trafile dei giovani, dai primi calci agli allievi, nasce l'innovativo sodalizio con il Marsala Futsal. Il connubio tra scuola calcio e realtà di calcio a cinque, come il Marsala Futsal, è in assoluto un’innovazione nel territorio della provincia di Trapani.



La collaborazione tra la Cantera Pianto Romano e il Marsala Futsal è un progetto a lungo termine, pianificato in cinque anni con possibilità di rinnovo con l'impegno, da parte della scuola calcio, di poter fornire nel prossimo futuro il ricambio generazionale già rodato, al Marsala Futsal. Le due Società manterranno comunque le proprie identità individuali ma saranno accomunate dallo stesso obiettivo e da un unità di intendi tecnici.

Sono bastati un paio di incontri tra le parti per dar vita a questa collaborazione, tra due delle realtà sportive marsalesi, accomunate dall'amore dello sport rivolto ai più giovani.

Sfatato quindi il tabù di vedere il calcio a cinque come fratello minore del calcio, così detto a undici, ripiego di chi non ha più nulla da dare al "fratello maggiore". Il progetto prevede, infatti, la formazione di ragazzini ai fondamentali del calcio a cinque, scelta adottata da anni ormai nei paesi latini come Brasile e Spagna e, recentemente, attenzionato anche dalla Federazione Italiana che sta obbligando le società di serie A di calcio ad incanalare i giovani verso questa direzione.





Nei prossimi giorni le due società si incontreranno ufficialmente per iniziare questo cammino, presentando l'organigramma completo e dando vita ai primi stage di selezione riservati alle categorie Under 15, Under 17 e Under 19.





Una nuova iniziativa e una nuova intesa per far fronte comune nel cercare di dare qualità e solidità al mondo calcistico locale, rivolgendo l'attenzione sulla formazione di Uomini che inseguono un goal.





“Abbiamo subito accolto con entusiasmo l’iniziativa proposta da Costigliola, Alagna e Patti – afferma il presidente del Marsala Futsal Tumbarello – sono certo della buona riuscita del progetto e spero, insieme a tutta la mia dirigenza che possa essere solo l’inizio di altre importanti collaborazioni simili.”

Giovanni Ingoglia