In 700 ballano senza mascherina. Chiusa per 5 giorni una discoteca di Alcamo

18/08/2020 17:23:00

700 persone senza mascherina ballavano in una discoteca di Alcamo, in barba a tutte le norme di distanziamento e anticontagio da Coronavirus.



Così per l'attività è scattata la sospensione per 5 giorni.

I Nas di Palermo e i Carabinieri di Alcamo durante dei controlli per il rispetto delle normi anti-Covid hanno constatato, alcuni giorni fa, l'inosservanza delle regole da parte della discoteca.



All'interno del locale c'erano circa 700 persone che non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento. Così è arrivata la sospensione dell'attività e la comunicazione alla Prefettura di Trapani. Inoltre, la discoteca, aveva attivato abusivamente un deposito di alimenti di pertinenza di un locale.