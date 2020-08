Coronavirus: in Sicilia c'è un sindaco che sanifica ... i granelli di sabbia 

18/08/2020 10:00:00

In Sicilia c'è un Sindaco che per contrastare il coronavirus sanifica pure ... i granelli di sabba. Operazione inutile per eccellenza. Chi è? Ovviamente il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che mostra alcuni operatori impegnati a sanificare la spiaggia. Il disinfettante viene spruzzato direttamente sulla sabbia, nonostante secondo medici e virologi i granelli di sabbia e l’acqua marina non riescano a mantenere in vita il virus e trasmetterlo quindi all’uomo. La sanificazione, oltre che inutile, può essere dannosa, soprattutto all’ecosistema e all’ambiente, come hanno denunciato già alcuni mesi fa associazioni come il Wwf. Eppure De Luca, attraverso i social, rivendica la bontà dell’iniziativa e fa sapere di avere mobilitato “20 squadre” per il lavoro di sanificazione permesso “grazie a finanziamento concesso dall’assessorato Territorio e ambiente e sanità”.