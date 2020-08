Per promuovere la Sicilia, la Regione dà 600.000 euro a Dolce & Gabbana 

18/08/2020 16:52:00

L'evento per la sua proiezione fatto tappa anche a Castellammare del Golfo. E' "Devotion" il docufilm per promuovere la nuova linea degli stilisti Dolce & Gabbana. dedicata alla Sicilia. Da tempo Dolce & Gabbana utilizzano i colori e gli elementi tipici della Sicilia per promuovere il loro brand.

Solo che per la Regione, stavolta non è gratis. Perchè la Regione ha deliberato un contributo per l'iniziativa di ben 600. 000 euro. Il corto, "Devotion", ha la regia di Giuseppe Tornatore e le musiche di Ennio Morricone.

Nomi così alti giustificano l'impegno di spesa? O per una volta la Regione ha fatto bene ad investire su un grande nome, anzichè spendere soldi per pubblicità inutili? Il dibattito è aperto.