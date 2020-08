Sicilia, deltaplano va a fuoco. Il pilota muore carbonizzato 

19/08/2020 14:16:00

Luigi Leuci, 54 anni, è morto a in un incidente aereo a Marina di Modica, nel Ragusano. Leuci ha perso il controllo del deltaplano a motore durante la fase di decollo di uno dei sorvoli pianificati con il gruppo di appassionati di cui faceva parte.

Il pilota doveva decollare intorno alle 6,15 diretto a Fiumefreddo per una sosta intermedia quando il velivolo è caduto e ha preso fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa e la polizia del commissariato di Modica. Purtroppo per Leuci non c’era più nulla da fare. L’attrezzatura è stata sequestrata per cercare di capire i motivi della tragedia: guasto improvviso o errore umano?

Al momento dell’incidente la moglie e le due figlie non erano con lui ma lo aspettavano nel luogo di villeggiatura che avevano scelto per trascorrere le vacanze. Stando a chi lo conosceva bene, Leuci aveva sulle spalle diverse ore di volo: non era quindi uno sprovveduto che si affacciava per la prima volta a questo tipo di attività.