Revocati i domiciliari per il comandante dei vigili di Favignana 

19/08/2020 13:44:00

Revocati gli arresti domiciliari per il comandante dei vigili di Favignana, Filippo Oliveri. Era stato arrestato, con l'ormai ex Sindaco Peppe Pagoto, nell'ambito dell'operazione "Aegades". Per Oliveri il Gip del Tribunale di Trapani ha deciso la conversione della sua misura cautelare nel più tenue divieto di dimora in provincia di Trapani, tenendo in considerazione che Oliveri, difeso dall'avvocato Longo, è residente a Palermo.

Al di là delle vicende giudiziarie, l'arresto di Oliveri ha mandato in tilt il servizio di ordine pubblico assicurato dai Vigili Urbani a Favignana. In particolare a Ferragosto ci sono stati notevoli disagi, che raccontiamo qui.

Nella stessa indagine, l'ex Sindaco Pagoto è accusato di di corruzione, abuso d’ufficio, falso, frode in pubbliche forniture e truffa.

L'indagine della procura di Trapani (procuratore aggiunto Maurizio Agnello, sostituti procuratori Matteo Delpini e Rossana Penna) riguarda la gestione del Comune, il sistema di approvvigionamento idrico e un sistema corruttivo politico-affaristico, consolidato da tempo, basato sull'asservimento della funzione elettiva e pubblica ad interessi meramente personali, elettorali ed economici, con gravi conseguenze in termini di abusivo dispendio di risorse pubbliche".

Qui un approfondimento sulla figura di Oliveri.