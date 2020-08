Ciccio "Pummaroro", pregiudicato e finto cieco. Eccolo mentre guida e saluta moglie e figlio

20/08/2020 10:00:00

Sulla carta era cieco, ma ci vedeva benissimo, e viaggiava in auto normalmente. Era anche un falso invalido, oltre che un pluripregiudicato molto pericoloso, il trapanese Francesco Paolo Cammareri, detto Ciccio "Pummaroro", arrestato a Castelvetrano dopo un mese di latitanza.

Il 15 agosto Cammareri, che ha alle spalle diversi precedenti e ritenuto uno dei più pericolosi pregiudicati di Trapani, è evaso dalla sua abitazione dove stava scontando i domiciliari. Ha rotto il braccialetto elettronico ed è scappato. I Carabinieri lo hanno rintracciato a Castelvetrano, seguendo la moglie che faceva la spola da Trapani per andarlo a trovare.

Le telecamere della videosorveglianza hanno catturato anche la scena di "Pummaroro" che guida tranquillamente l'auto, saluta moglie e figlio, come un normodotato qualsiasi. Invece è sulla carta, come da certificazione medica in suo possesso, non vedente.