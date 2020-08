Da Mazara a Palermo in auto con droga e 8 mila euro

20/08/2020 10:31:00

Da Mazara a Palermo con eroina e 8 mila euro. Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia in viale Regione Siciliana a Palermo.



I poliziotti durante dei controlli hanno bloccato due auto sospette. Gli occupanti del mezzo sono apparsi subito nervosi. E infatti a bordo c'erano 102 grammi di eroina e 8 mila euro in contanti.

A bordo delle due auto c'erano quattro mazaresi, di 26, 30, 33 e 40 anni, che sono finiti ai domiciliari per detenzione di droga. La perquisizione è continuata anche a casa di uno degli arrestati dove sono stati trovati altri 2 mila euro in contanti. Continuano le indagini per risalire ai fornitori della droga.