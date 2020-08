Marsala, elezioni: il centrodestra lascia fuori la Lega. Operazione "travestimento" in corso 

20/08/2020 08:00:00

Operazione "travestimento" in corso

Lunga riunione ieri per la coalizione di Massimo Grillo, convintamente il tavolo ha deciso per non avere con se il simbolo della Lega.

Niente Carroccio al seguito della candidatura di Grillo, non si poteva correre il rischio di sfilacciare ulteriormente gli avversari.

Proprio Stefano Pellegrino, autore della lista Noi marsalesi, di matrice Forza Italia, aveva puntato i piedi ed era decisa a lasciare la coalizione in seguito all’ingresso della Lega.

Non viene, dunque, ricopiato lo schema del centro destra regionale, la lista di Diventerà Bellissima potrebbe rinunciare alla presentazione del simbolo e correre con ProgettiAmo Marsala.

Piccoli escamotage e camuffamenti che cadranno durante l’imminente apertura dei comizi, dove certamente il presidente della Regione, Nello Musumeci, ed esponenti dell’esecutivo verranno a Marsala per sostenere la candidatura.

Cosa verranno a raccontare? Potrebbero partire dall’ospedale San Biagio, da quel famoso ospedale dedicato alle Malattie Infettive, che doveva essere pronto già ad ottobre.

La foto era chiara: con il progetto in mano proprio al vecchio ospedale c’erano Ruggero Razza, Mimmo Turano, Massimo Grillo.

La città attende.