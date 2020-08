Coronavirus. La bufala dei "tanti giovani in terapia intensiva" in Sicilia

21/08/2020 02:15:00

“IlMeteo.it sta diffondendo una notizia FALSA”.

A scriverlo sul suo profilo facebook è l’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza dopo che il sito di previsioni meteo che da qualche tempo ha iniziato a scrivere anche di altro ha diffuso un articolo nel quale si titola su una situazione epidemiologica siciliana ormai fuori controllo. “Tanti giovani in terapia intensiva", scrive il sito. Ma l'assessore Razza sulla sua pagina Facebook smentisce a caratteri maiuscoli: "NON E' VERO!".E annuncia l'avvio di azioni legali.