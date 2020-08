Il virus e i vacanzieri, tamponi negli aeroporti siciliani. Contagi in aumento, la situazione

23/08/2020 06:00:00

Continua la crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia e in Italia.

E torna così a farsi più concreta la paura per il Covid 19 in queste settimane. Paura per l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, ma anche di un nuovo temutissimo lockdown. Lockdown che ha creato danni enormi all’economia e che ha tenuto chiuse le scuole. L’emergenza è proprio questa, come ha detto la ministra Azzolina, riaprire le scuole in sicurezza. Sono però giorni difficili, anche sulle coste siciliane. Perchè è sempre piena emergenza nella gestione dei migranti, e Musumeci è tornato ad alzare la voce chiedendo la chiusura dei porti e lo stop all’arrivo dei migranti. Intanto aumentano i controlli negli aeroporti, anche a Catania e Palermo arrivano i tamponi per chi arriva da paesi a rischio. In provincia di Trapani si registra un nuovo positivo al Coronavirus e c’è preoccupazione per i passeggeri di un aliscafo Trapani-Favignana, a bordo del quale qualche giorno fa era presente una donna positiva al Coronavirus.



I numeri

In Sicilia sono 48 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi salgono così a 874, di cui: 45 i ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva - dati che si confermano anche per la giornata di oggi - e 821 in isolamento domiciliare (96 in più rispetto a ieri). Sono 3.967 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.807 i guariti (due in più rispetto aieri). Il dato dei decessi resta fermo a 286.

Nelle province ci sono 3 casi a Catania, 24 a Ragusa, dove si registrano 16 migranti positivi. Ci sono 11 casi a Messina, 4 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 1 a Siracusa e 1 a Trapani. Salgono così a 15 i positivi al Covid in provincia di Trapani.

In Italia sono 1.071 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. In calo i tamponi: 77 mila, oltre 5mila in più rispetto a ieri.

Sono in calo (-5) le terapie intensive legate al Covid, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). I contagiati in isolamento domiciliare sono 825, dato che rappresenta anche l'incremento degli attuali positivi (17.503). Sono i dati forniti dal ministero della Salute. I guariti oggi sono 243 (ieri erano stati 274) per un totale di 205.203.

Controlli negli aeroporti

C’è attenzione per i rientri dalle zone di vacanza. In Sicilia negli aeroporti di Catania e Palermo sono stati avviati i tamponi a chi rientra da Spagna, Malta, Croazia e Grecia. Inoltre bisognerebbe registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it

A Catania la Sac ha individuato un’area del Terminal C dedicata esclusivamente ai controlli previsti ai soggetti destinatari delle norme sanitarie. Una zona totalmente isolata dal resto dell’aerostazione in cui il personale Usmaf, affiancato dalle "Unità speciali di continuità assistenziale" dell’Asp, ha provveduto ad effettuare gli accertamenti.



I “cluster” in Sicilia

Chi arriva da Malta e i migranti. E’ questa la fetta più importante dei positivi al Coronavirus in Sicilia, come ha spiegato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Relativamente ai contagi - ha spiegato Razza durante la visita all’area controlli dell’aeroporto di Catania- in Sicilia abbiamo un trend costante. Il numero degli asintomatici è fortemente significativo c'è un importante cluster di migranti. In Sicilia il cluster più importante che ha superato i 280 soggetti positivi è rappresentato dai migranti, e questo incide in modo significativo per il 30-40 per cento del totale, e ai numeri non si comanda. C'è poi un cluster di rientrati da Malta che è arrivato a 170 unità. Abbiamo un'ospedalizzazione al di sotto del 10 per cento, questo vuol dire che quello che avevamo previsto in termini di piano ospedaliero è assolutamente sovrabbondante".



Turista positiva al Coronavirus prende l'aliscafo per Favignana.

L'Asp di Trapani ha attivato tutti i protocolli dopo che una donna di Ragusa poi risultata positiva al Covid 19 era presente su un aliscafo, corsa di andata e ritorno, Trapani Favignana.

La donna si trova in isolamento domiciliare a Ragusa, ma l'Asp di Trapani ha attivato insieme alla compagnia Liberty Lines tutte le procedure del caso. La corsa è quella del 14 agosto scorso, la compagnia ha assicurato che nessuno dei passeggeri ha mai tolto la mascherina durante la traversata.

Intanto la compagnia ha trasmesso all'Asp i nomi dei viaggiatori presenti sulle corse del 14 agosto scorso tra Trapani e Favignana.

Il caso ricorda quello del positivo al Covid su un autobus della “Segesta” della tratta Palermo-Trapani, da cui sono nati altri 7 contagiati. In questo senso è importante il tracciamento dei passeggeri.