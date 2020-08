Sicilia, la misteriosa morte della giovane Lorenza 

24/08/2020 08:56:00

Una giovane donna di 22 anni è morta, la notte scorsa, dopo essere giunta al pronto soccorso dell’ospedale di Lipari in ambulanza. Si tratta di Lorenza Famularo.

La giovane ha perso i sensi e non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione, tra la disperazione di familiari e amici. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria per lo svolgimento dell’esame autoptico. Un’inchiesta è stata avviata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Il direttore generale dell’Asp 5 di Messina, Paolo La Paglia, ha disposto una immediata ispezione per una prima verifica dell’accaduto.

Lumini poco prima dell’ingresso all’ospedale e al cimitero. Lipari, attraverso un tam tam lanciato su Fb, si stringe attorno alla famiglia Famularo per la perdita di Lorenza. Una comunità a lutto ma non solo. ” Un flash mob pacifico e non strumentale anche di protesta contro la malasanita’ che ha ridotto all’osso l’ospedale locale a tutto vantaggio di strutture sanitarie private e che, probabilmente ( sarà la magistratura a fare chiarezza) ha decretato la triste e dolorosa perdita di una giovane vita. Non so chi ha avuto l’idea, ma sono felice aver partecipato cosi al cordoglio collettivo di un membro della mia martoriata isola”.