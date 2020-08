Ecco la lista dei Cinque Stelle a Marsala. Oggi arriva Cancelleri

25/08/2020 06:54:00

Ecco la lista dei Cinque Stelle per il consiglio comunale di Marsala per le elezioni amministrative del 4 e 5 Ottobre. Capolista è Aldo Rodriquez, consigliere uscente e candidato Sindaco. La potete leggere cliccando qui.

Oggi sarà a Marsala Giancarlo Cancelleri. Il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, oggi, Martedì 25 Agosto alle ore 16.30 si recherà presso la sede del Meetup Cinquestelle di Marsala in via Trapani n. 107 per incontrare i cittadini. Il viceministro, insieme al candidato sindaco Aldo Rodriquez, presenterà alla cittadinanza i 5 Punti Cardinali su cui poggia il progetto elettorale del candidato pentastellato in corsa per le amministrative di Marsala.

I Cinque Stelle arrivano a queste elezioni amministrative dopo molte divisioni. Una parte degli attivisti storici è uscita, come hanno fatto alcuni parlamentari regionali, formando il movimento Attiva Sicilia. Altri, a Marsala, hanno deciso di appoggiare il candidato Sindaco Sebastiano Grasso, altri ancora Mario Figlioli. Su Rodriquez pesa infine la guerra con la parlamentare locale Piera Aiello, che ha più volte pubblicamente sconfessato la sua candidatura.