Elezioni a Marsala. Ultimi giorni per sistemare le liste. Gli aggiornamenti

01/09/2020 06:00:00

Un bel fermento tra i candidati al consiglio comunale di Marsala, le liste dovranno essere presentate entro il 9 di settembre.

Si lavora per gli assestamenti, per renderle competitive, per mettere un po' tutti i candidati nelle condizioni di potercela fare senza unicamente fare i riempi lista.

Dicono che sia molto forte la lista di Michele Gandolfo, strategicamente copre tutto il territorio cittadino, da nord a sud, e le varie professioni, dagli studenti agli imprenditori, dal mondo della scuola a quello dell’avvocatura e dei sindacati. Una lista che non presenta alcun uscente e punta a svecchiare la presenza a Sala delle Lapidi.

L’UDC di Eleonora Lo Curto presenta tre candidati molto forti: Oreste Alagna, Eleonora Milazzo, Michele Accardi, per il resto la lista è deboluccia, qualcuno vocifera dai palazzi che potrebbe essere pure a rischio 5%.



Del resto la coordinatrice cittadina del partito, Annalisa Trono, è candidata nella lista del candidato sindaco Massimo Grillo.

Margini di manovra ancora per Vanessa Titone, ex consigliera, che potrebbe finire nella lista di Ignazio Chianetta e Arturo Galfano. Sempre più forte la lista di Antonio Vinci, del Movimento VIA, che ha incassato la presenza del consigliere comunale uscente Ivan Gerardi.

Si attesta bene anche la lista di Paolo Ruggieri che tra i candidati schiera anche Marta Pace, Clara Marino, Piergiorgio Giacalone, Vito Cascio.

Si lavora senza sosta anche alla lista di Forza Italia, candidato azzurro sarà Enzo Sturiano, presidente del consiglio uscente, in forse la presenza di Pino Cordaro.

Si sta tentando di recuperare la figura di Davide Parrinello, che è stato per tanti anni un forzista. A Marsala per raggiungere l’obiettivo è arrivato anche l’eurodeputato Peppe Milazzo, che non disdegnerebbe la nomina di Parrinello al Turismo, imprenditore marittimo che potrebbe rilanciare il flusso turistico e piazzare la città nelle fiere internazionali a cui partecipa da privato.

Sul turismo punta il candidato sindaco Mario Figlioli: “ Uno degli obiettivi del programma di Vento Nuovo: trovare modi per sviluppare il turismo della nostra splendida città, creando nuove opportunità di lavoro e di impresa. Come? Dando risalto alle risorse che già abbiamo, imparandone il valore, gestendole con criterio, mettendo in campo competenze differenti e nuove energie.



Creando realmente servizi di supporto, eventi che catalizzano l’accoglienza , destagionalizzando il turismo.

Sempre in modo sostenibile, offrendo l’emozione e la magia del territorio. Possiamo dare nuovo slancio al nostro Territorio”.

Nel centrosinistra si discute ancora sulla composizione delle liste, che nel frattempo da sei sono diventate 5, la lista di Daniele Nuccio e di Nicola Fici è diventata unica, tra i candidati oltre ai due ci sarà anche Mario Rodriquez. Fici dovrebbe essere indicato assessore nella eventuale giunta bis del sindaco Alberto Di Girolamo.

Pare che non sia più così forte la lista “Marsala Coraggiosa” di Linda Licari. La consigliera uscente gode di un consenso che ha costruito durante i cinque anni di consiliatura, ma alle sue spalle c'è poca spinta.

Sebastiano Grasso, che si candida alla guida della città con il “Movimento Popolare Arcobaleno”, ha una lista formata da 15 donne e attualmente raccoglie le firme per la presentazione della stessa, tutte le mattine dalle 9 alle 12 proprio davanti l’ufficio anagrafe di via Garibaldi.

Di programmazione degli interi spazi della città parla Aldo Rodriquez, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle: “Prima di parlare di turismo è necessario programmare una“città e comunità sostenibile” e pianificare la riqualificazione urbana,

La città, i quartieri e le comunità del territorio, sono (obiettivi specifici) scenari integrati di protezione, sostenibilità, smaltimento, risanamento e riqualificazione, con: gli spazi urbani sempre più concepiti come smart spaces aventi possibili riutilizzi e, quindi, luoghi flessibili che saranno trasformati e riconvertiti a seconda delle necessità e che saranno pensati lungo tutto il loro ciclo di vita, in ottica di economia circolare; il miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti con n.10 isole ecologiche (una per ogni frazione del territorio di Marsala) ed un sistema di premialità”.