Coronavirus e il caso Salemi, in isolamento i sindaci di Trapani e Gibellina  

01/09/2020 06:00:00

Ci sono anche due sindaci del trapanese tra le persone che si sono poste in autoisolamento dopo essere stati al ristorante "La Giummara" di Salemi, dove il proprietario è risultato positivo al Coronavirus e ha lanciato l'appello pubblico, affinchè chi è stato nel suo locale si autodenunci e verifichi le proprie condizioni di salute.

Si tratta del sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera (potete leggere qui il nostro articolo) e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

E sempre legato al locale salemitano, ieri il sindaco Domenico Venuti ha comunicato un nuovo caso positivo oltre a quello del titolare. "Registriamo una nuova persona contagiata a Salemi - precisa il Sindaco Venuti - Si tratta di un caso legato al ristorante 'La Giummara'. Il totale dei positivi in città sale quindi a due. So che in queste ore girano per le chat dei numeri sui contagi che non hanno alcun fondamento di realtà: vi esorto quindi, come già avvenuto in passato, a reperire le informazioni soltanto sui canali ufficiali, a non cadere nella disinformazione e a non cedere a inutili allarmismi. Sono in contatto continuo con l'Asp di Trapani che ha già eseguito numerosi tamponi, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore".

I dati nel trapanese Salgono così a 19 le persone positive al Covid-19 in provincia di Trapani. Gli attuali positivi sono così distribuiti nei diversi comuni: Marsala 7, Alcamo 4, Calatafimi Segesta 1, Erice 1, Mazara del Vallo 2, Salemi 2, Trapani 1, Valderice 1. 22.391 sono i tamponi effettuati dall'inizio della epidemia, 9.680 test sierologici su personale sanitario e 1.424 test per ricerca antigene. In totale nel trapanese i decessi sono 5 mentre i guariti e dimessi sono 138.

I dati siciliani Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, 8 in meno rispetto alla giornata di domenica. Due dei nuovi positivi sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania. Attualmente nell'Isola ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Il numero dei decessi rimane fermo a 286.

I dati italiani Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento in 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di domenica. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (domenica erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti.

Sono 117 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 6.132 tamponi. Di questi 57 sono asintomatici, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Con 9.866 tamponi eseguiti, sono 135 i nuovi casi in Lombardia (di cui 20 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico). E' positivo quindi l'1,36% dei test eseguiti. "Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi.