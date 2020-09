Coronavirus, sono 28 i positivi totali in provincia di Trapani 

02/09/2020 06:00:00

Aumentano ancora in provincia di Trapani i positivi al Coronavirus. Sono in totale 28 le persone che attualmente hanno contratto il Covid 19. Ci sono 10 casi in più rispetto a lunedì, sempre collegati al focolaio di Salemi.

I positivi sono così distribuiti nelle città: Alcamo 4; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi Segesta 1; Erice 2; Marsala 8; Mazara del Vallo 2; Salemi 7; Trapani 2; Valderice 1.

I 2 casi riscontrati ad Alcamo riguardano soggetti che hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese; gli altri 2 casi di Alcamo sono generati dal caso indice di Salemi, così come i nuovi positivi di Salemi; il caso di Calatafimi – Segesta riguarda un soggetto domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia; il caso di Valderice riguarda un soggetto trasferito in Covid Hospital a Palermo.

Dei 28 positivi 4 sono ricoverati, non in terapia intensiva, e 24 si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio asintomatici o con sintomi lievi. In totale sono stati effettuati 22.607 tamponi, 216 in più rispetto a ieri. I test sierologici su personale sanitario sono 9.686, i test per ricerca antigene sono 1.464. Dall'inizio dell'epidemia sono risultati contagiati in provincia di Trapani 171 persone, di queste 5 sono decedute, 138 sono guarite e 28 sono attualmente positive.

Il caso Salemi - Il focolaio di Salemi legato al ristorante e B&B La Giummara è la lausa dei sette nuovi positivi. Tra questi ci sono oltre i gestori della Giummara, anche alcuni operatori dell'ospedale che hanno lavorato fino a pochi giorni fa. Oppure chi, sempre pochi giorni fa, è stato ad un matrimonio, in una sala ricevimenti vicino Salemi. E tra i contagiati, inoltre, ci sono anche persone che, alla Briatore, negavano l'esistenza del Covid e l'utilità delle misure precauzionali.

In quarantena preventiva, oltre ai dipendenti del ristorante, anche 13 ospiti del B&B. Si tratta per lo più di turisti provenienti da altre regioni italiane rimasti bloccati all'interno della struttura in attesa di effettuare il tampone. Intanto, sia il ristorante che la struttura ricettiva, sono stati temporaneamente chiusi.

I dati siciliani - Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in più rispetto alla giornata di ieri. Di questo cinque sono migranti. C'è anche una nuova vittima, a Siracusa (un uomo che aveva già patologie pregresse), che fa salire il totale a 287 dall'inizio dell'epidemia. Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 71 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva e 1071 in isolamento domiciliare, per un totale di 4350 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.911 (+5). I 33 nuovi casi sono così suddivisi: sei casi in provincia di Catania, due in provincia di Messina, otto in provincia di Palermo, otto in provincia di Trapani, sette in provincia di Siracusa (compresi i cinque migranti), uno in provincia di Caltanissetta e uno in provincia di Agrigento.

I dati italiani - Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di lunedìi. Otto le vittime, due in più rispetto sempre a lunedì. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491. Le terapie intensive salgono sopra quota 100 - Risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid: sono 107, 13 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi cento nelle ultime 24 ore. Su anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) ed il totale degli attualmente positivi (26.754). Questi i dati del ministero della Salute. I dimessi ed i guariti sono diventati 207.944 (quasi 300 in più). Lombardia (21) e Sicilia (10) le regioni con il maggior numero di pazienti in terapia intensiva.