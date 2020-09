Calcio, il marsalese Vito Licari assistente arbitrale in serie D

06/09/2020 07:00:00

Era nell'aria e dal primo luglio è ufficiale, Vito Licari, 28 anni di Marsala, dottore in Scienze Economiche, è stato promosso alla CAN D, nel ruolo di Assistente Arbitrale e nella nuova stagione sportiva 2020/2021 sarà designato nei campionati nazionali di serie D, avendo già partecipato al raduno pre campionato della can D a Sportilia.

Licari è nell'AIA da 14 anni, avendo superato gli esami al termine del corso arbitri 2008, nel 2011 è transitato al CRA Sicilia come arbitro in prima categoria per intraprendere poi nel 2018 l'attività di assistente nei campionati regionali di Promozione ed Eccellenza, attività questa, che lo ha giustamente premiato.

Nell’ambito dell’arbitraggio marsalese a livello nazionale, Vito Licari si affianca ai due assistenti in Serie C: Emilio Buonocore e Giuseppe Licari, agli osservatori Carmelo Parisi ( serie C ) e Vito Buffa ( serie D ) ed anche al pianeta calcio a 5, con gli arbitri Fabio De Pasquale ( Serie A ) e Mario Certa ( serie B ) e l’osservatore Nino Ditta ( serie A ).