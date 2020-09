Coronavirus, Calatafimi: 9 positivi. E oggi si attende l'esito di 80 tamponi ... 

08/09/2020 06:43:00

Il focolaio del ristorante La Giummara colpisce ancora. E così a Calatafimi Segesta sono ben 9 i casi positivi al coronavirus. Un numero molto alto, per la piccola cittadina, soprattutto se si considera che il dato si riferisce a 25 tamponi effettuati.

C'è molta ansia per gli altri risultati, attesi oggi, su altri 80 tamponi.

"Chiediamo, una volta di più, ai nostri concittadini la comprensione necessaria quanto la massima collaborazione affinché le misure di contenimento possano raggiungere “tutti” i soggetti venuti in “contatto stretto” con chi in atto positivo - scrive il Comune in una nota -. Trattasi di un atto d’amore e di rispetto verso il prossimo, oltre che un’osservanza di legge. E’ doveroso, quindi, invitare una volta di più chi abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi, comunicare ciò al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e/o al proprio medico curante! Continuando a confidare sul senso del dovere di ognuno di noi, è doveroso, come mai in passato, ricordare ai nostri concittadini di rispettare il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani".

