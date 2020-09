14/09/2020 09:29:00

Le strade del contro storico di Alcamo come dei fiumi in piena. E' l'effetto del violento nubifragio che si è abbattutto ieri pomeriggio sulla Sicilia occidentale. In particolare ecco le immagini che arrivano da Alcamo, dove un fiume in piena scorre da piazza Mercato fino a piazza Ciullo. Le immagini.