Carabinieri, cambio al vertice a Trapani. Va via Merola, ha seguito diverse indagini di mafia

16/09/2020 15:15:00

Cambio al vertice al Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, dopo sette anni il Tenente Colonnello Antonio Merola lascia il comando per assumere un nuovo prestigioso incarico nella Capitale.

Giunto in città nel 2013 da Corleone col grado di Maggiore, proveniente da Corleone, prende il comando del Nucleo Investigativo mettendosi subito a lavoro nel campo delle investigazioni e dell’antimafia.

Nel 2017 passa al comando del Reparto Operativo dove in poco tempo giunge al grado di Tenente Colonnello eseguendo in tre anni numerose importanti operazioni come mare monstrum, visir, ebano, scrigno, anno zero, alqamah, pionica, mafia bet, la cattura dei tre evasi dal carcere di Favignana nel 2017 e di Luca Leke evaso dal carcere di Trapani un anno fa.

Al suo posto è giunto il Tenente Colonnello Pagliaro Andrea, classe 77 con precedenti esperienze lavorative in Sardegna, Umbria, Calabria e Roma, presso il Comando Generale dell’Arma; ha partecipato inoltre a diverse missioni di pace all’estero, precisamente in Bosnia, Palestina e Iraq.



Questo non è l’unico avvicendamento nell’ambito del Provinciale di Trapani, infatti, presso la Compagnia di Mazara del Vallo, il comandante Diego Miggiano ed il Vice Marco Colella sono stati trasferiti presso altra sede, al loro posto sono subentrati con l’incarico di comandante della Compagnia, il Capitano Domenico Testa, classe 89, proveniente dal NORM di Locri e, al comando del NORM, il Tenente Luigi Di Costanzo, classe 93 al primo incarico operativo dopo la scuola militare Nunziatella e l’Accademia di Modica e la Scuola Ufficiali dell’Arma.



A Castelvetrano, il Capitano Pietro Calabrò, classe 91, con pregresse esperienze lavorative in Lombardia, Puglia e una missione di pace all’estero in Libano, è subentrato al posto del Cap. Colangeli mentre, ad Alcamo, il Tenente Mario Sauchelli classe 93 ha assunto il comando del NORM al posto del Capitano Nicola Parente, affiancando così il Capitano De Vito.

Nello scomparto territoriale, dopo circa tre anni, gli Ufficiali dell’Arma sono soggetti al cambio di incarico e posizione di comando sempre con i valori che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri portando con loro oltre all’esperienza acquisita nel reparto di provenienza le qualità presenti in ogni singolo Carabiniere come il senso del dovere la disponibilità, l’affidabilità e soprattutto la vicinanza ai cittadini.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala, Marco Cirillo, dopo quattro anni alla guida della Caserma “Mirarchi” di Marsala è stato trasferito a Torino dove andrà a dirigere la Compagnia “Oltredora” (Zona Nord).

Si tratta di un nuovo prestigioso incarico per il trentenne ufficiale dei Carabinieri che a Marsala si è distinto per impegno e professionalità.

Il capitano Marco Cirillo ha voluto rivolgere il saluto istituzionale al Sindaco Alberto Di Girolamo nei locali del Palazzo Municipale.

Fra le altre iniziative avviate durante i quattro anni di comando del capitano Marco Cirillo figura il piano di controllo del territorio finalizzato ad assicurare più sicurezza alla collettività.

Temporaneamente l’incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala verrà assunto, dal vice del Capitano Cirillo, il tenente Lorenzo Longo.