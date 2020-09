Assembramenti, schiamazzi, rifiuti. Più controlli ad Alcamo

27/09/2020 13:45:00

Si stanno potenziando i controlli sul territorio di Alcamo sia per quanto riguarda il Centro storico che le periferie della Città.

"Stiamo predisponendo dei controlli più serrati e rigorosi sia per le strade del Centro Storico che per tutto il perimetro urbano. La nostra Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine saranno impegnati in un’azione sul territorio per evitare gli assembramenti, gli schiamazzi notturni, l’abbandono indiscriminato di bottiglie ed altri rifiuti", ha detto il sindaco Domenico Surdi.

Continua il Sindaco “non possiamo permettere che la Città, la sera ed in particolare durante i fine settimana sia luogo di caos e disordine, nel mancato rispetto delle regole che, in questo particolare momento di emergenza socio/sanitaria, devono essere osservate scrupolosamente. Il mio appello va anche alle famiglie, ai genitori affinché siano i primi a chiedere ai propri ragazzi di comportarsi in maniera decorosa”.

Il Comune di Alcamo è entrato nel programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) con un finanziamento per la redazione del Piano per un importo complessivo pari a € 24.074,20.

“Per la gestione del Piano - dichiara il V/sindaco Vittorio Ferro - è necessario dotarsi di un esperto in gestione energetica (Energy Manager), un tecnico che sappia gestire le complesse problematiche energetiche, in termine di riduzione dei consumi nei diversi settori residenziali, Terziario, agricoltura ed industria. La Direzione comunale competente ha espletato le procedure per l’affidamento dell’incarico esterno di Energy Manager per la redazione del PAESC, secondo gli obiettivi fissati dal Dipartimento Regionale dell’Energia; l’incarico è stato affidato al dott. Scandura Pier Francesco che ha partecipato ad una selezione pubblica.

Il PAESC delineerà le principali azioni che le Amministrazioni intendono intraprendere per la mitigazione (azioni intraprese per ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente degli altri gas serra) e l’adattamento (azioni intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico).