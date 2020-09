Marsala, elezioni: si litiga su Birgi. Domani il confronto con tutti i candidati 

29/09/2020 06:00:00

Non ci sono le campagne elettorali senza polemica, e domenica pomeriggio l’attuale sindaco Alberto Di Girolamo, che è ricandidato ad amministrare la città, ha deciso di giocarsi tutte le carte contro il suo maggior competitor, Massimo Grillo.

Lo ha però fatto in una maniera in cui si è capito male il senso del discorso, è rimasto intrappolato dalle sue stesse parole. La polemica è montata sui social, ha fatto capolino in tutte le coalizioni, è stata ripresa da sia da Salvatore Ombra, che si è sentito offeso, che dallo stesso Grillo.

Ma di cosa si è trattato nello specifico? Di Girolamo ha spiegato, l’inopportunità del voto a Grillo che ha messo nella sua squadra di consulenti l’attuale presidente di Airgest, Ombra, che dovrebbe essere super partes e per questo dovrebbe evitare anche di ricoprire quel ruolo.

A porre fine alla querelle lo stesso Di Girolamo: “L ’importanza dell’Aeroporto per lo sviluppo di tutto il nostro territorio per me non è mai messa in discussione, e a tal riguardo desidero ricordare a chi non lo sa fare, forse perché offuscato da manie di protagonismo, che il Comune da me guidato ha dato vita a una gara che nessuno, né la Regione, né l’Airgest, hanno voluto fare. Il Comune ha emesso a marzo del 2019 un bando di manifestazione di interesse per procedura negoziata per l'appalto del valore di 9.075.000 euro in 36 mesi di “servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’aeroporto civile V. Florio di Trapani-Birgi”. Una gara che coinvolgeva vettori aerei per un periodo di 36 mesi riferendosi a 22 lotti tra altrettanti Stati europei e Regioni italiane”.

Poi spiega meglio quello che voleva dire domenica: “Ciò che contesto è l’atteggiamento della presidenza dell’Airgest, perché quando si ricopre un ruolo istituzionale che deve essere super partes – proprio perché l’Aeroporto non è una proprietà privata ma è un bene comune - non ci si schiera politicamente con nessuno. Voglio ribadire che il Comune di Marsala sotto la mia gestione ha sempre rispettato gli impegni sul co-marketing. Agli smemorati voglio, inoltre, ricordare che la mia Amministrazione si è assunta l'onere di tenere in vita l'aeroporto di Birgi quando tutti lo davano per morto e sepolto. Ciò non significa, però, che non chiederemo conto del modo in cui queste risorse vengono impiegate dal management di Airgest, in ragione del fatto che ogni amministratore pubblico è tenuto a dare conto ai contribuenti di come vengono impiegate le loro tasse. Principio che vale anche per i manager di aziende pubbliche, cui compete anche il dovere della sobrietà e della imparzialità durante l'espletamento di un incarico, non per rispetto del sindaco di Marsala ma per rispetto delle istituzioni e dei cittadini”.

E Grillo? Ha affidato la sua replica ad una lunga nota, con tanto di ecumenico finale: "Intendo rivolgere un pensiero a tutte le associazioni, gli enti pubblici e privati ed i gruppi che a diverso titolo hanno relazioni di natura economica con il comune e che collegialmente o nella persona del loro presidente, assessore od esponente di primo piano hanno ritenuto di schierarsi con il sindaco uscente in vista dell’ormai prossimo appuntamento elettorale. A tutti voi desidero dire che, se l’offerta politica del sindaco uscente è quella che vi convince maggiormente, avete fatto bene a prendere posizione ed a schierarvi in suo favore. Ciononostante, se il 4 e 5 ottobre i cittadini vorranno darmi fiducia ed eleggermi sindaco di Marsala, desidero rassicurarvi (e alla luce delle vendette annunciate da parte del sindaco uscente, si rende necessario farlo) che non ci saranno vendette da parte mia: i rapporti tra il comune e l’entità di cui siete espressione o fate parte non cambieranno in alcun modo e saranno sempre improntati ad una sana e leale collaborazione nell’interesse esclusivo della collettività. Non pratico la vendetta nella mia vita privata, men che meno intendo farlo in quella pubblica. Il mio modo di intendere la vita non è questo, come non è questo il mio modo di intendere la politica". Amen.

Ha esaminato il bilancio comunale Giacomo Dugo, candidato sindaco della Lega, lo ha fatto insieme all’europarlamentare Francesca Donato, candidata in lista al consiglio comunale, e con Ignazio Parrinello, commercialista e consigliere delegato di Finlombarda.

Oltre al bilancio è stato esaminato il rapporto emesso della Corte dei Conti sulla situazione del comune di Marsala depositato il 14 settembre 2020, in questo documento si parla di “tardiva approvazione di rendiconti e del bilancio di previsione”, di “criticità organizzativa di non scarsa rilevanza” ma anche di “scarsa propensione all’attività di riscossione in grado di compromettere l’equilibrio di bilancio”.

Per Donato non ci sono dubbi: “Si comprende così l’importanza di affidare l’amministrazione della città a persone competenti e serie che abbiano a cuore gli interessi dei cittadini marsalesi. Per affrontare tutta la spesa pubblica necessaria non si può fare conto solo sui proventi del gettito fiscale e tributario dei cittadini. I fondi per il rilancio della città devono arrivare anche da progetti finanziati a livello nazionale, europeo ed anche da partenariati pubblici/ privati. Ma necessita la conoscenza e la capacità di gestire questi strumenti. La Regione Sicilia ha avuto lo sblocco di circa 500 milioni di euro di fondi non spesi. E’ il momento di correre, di essere produttivi per utilizzare questi nuovi finanziamenti”.

Nella giornata di domani saranno presentati tutti i candidati della lista dell’UDC, saranno presenti i parlamentari regionali del partito e anche Lorenzo Cesa, segretario nazionale. L’appuntamento è per mercoledì alle 12.45 presso i locali di Villa Favorita, saranno rispettate tutte le normative anti covid previste dalla ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci.

Ma la giornata di domani vedrà anche il confronto tra i cinque candidati sindaco, alle 13 a San Pietro, organizzato dalla redazione Tp24 - Rmc 101. Purtroppo le norme anti - Covid impongono l'ingresso solo ai candidati, al loro staff e agli organizzatori. Ma tutti potranno seguire in diretta il confronto su Rmc 101, su Tp24 e sulla nostra pagina Facebook.

Nella giornata di ieri Alberto Di Girolamo ha accolto il Ministro Francesco Boccia, agli Affari Regionali e alle Autonomie. Al Ministro è stato chiesto un impegno sulla digitalizzazione della scuola, il meridione tutto è molto indietro, stessa cosa per l’edilizia scolastica.

Sprint finale anche per Sebastiano Grasso, candidato sindaco per il Movimento Popolare Arcobaleno, affida ad un post facebook il suo appello: “Ultima settimana di campagna elettorale per cercare di convince i marsalesi che ora di cambiare.....Se VUOI RENDERE MARSALA UNA CITTA MIGLIORE E DARE AI CITTADINI UGUALI DIRITTI IL 4 E 5 OTTOBRE METTI UNA X SUL SIMBOLO "MOVIMENTO POPOLARE ARCOBALENO" - VOTA GRASSO SINDACO”.