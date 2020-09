Marsala al voto. Oggi è il giorno del confronto tra i candidati 

30/09/2020 06:00:00

Ultimissimi giorni di campagna elettorale, giro di boa per tutti i candidati sindaco.

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si voterà per rinnovare il consiglio comunale e la carica di Primo Cittadino.

Cinque in corsa: Massimo Grillo con 9 liste in appoggio, Alberto Di Girolamo, sindaco uscente, e 4 liste a supporto, Aldo Rodriquez M5S, Sebastiano Grasso Movimento Popolare Arcobaleno, Giacomo Dugo della Lega.

0ggi alle 13.00, a San Pietro, si terrà il confronto tra i candidati sindaco organizzato da Tp24. Tutti i candidati hanno confermato la loro presenza. 4 le domande sui temi centrali della città.

Nella giornata di giovedì, invece, il confronto sarà tra gli assessori, uno per coalizione.

Si tratta di un notevole sforzo della nostra redazione che, come in ogni campagna elettorale, si sta adoperando per dare ai nostri lettori e radioascoltatori un'informazione più chiara e completa possibile, mettendoci, come sempre, la faccia.

A San Pietro potranno assistere al confronto solo 35 persone (in pratica, la nostra redazione, più gli staff dei candidati e i tecnici) ma tutti potranno seguire il confronto in diretta sulla nostra pagina Facebook, sull'home page di Tp24, su rmc101.tv.



E sempre nella giornata di oggi in città ci saranno i vertici dell’UDC regionale e nazionale, i coordinatori. L’occasione sarà buona per presentare alla città la lista dell’UDC, che è una lista molto forte e competitiva, al momento esprime un assessore in giunta: Oreste Alagna.

Ci sarà anche Eleonora Lo Curto, deputata regionale che in questa competizione è scomparsa dai radar. Così come il suo collega Stefano Pellegrino. I due deputati regionali non hanno proprio fatto una campagna elettorale con entusiasmo per Grillo, e la cosa non mancherà di avere strascichi.

Il Movimento Cinque Stelle ospiterà stasera alle 21 a piazza del Popolo il vice ministro delle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e l’onorevole Dino Giarrusso. IL candidato Sindaco Aldo Rodriquez, in un video un po' banalotto, parla di cultura.

Questo invece il programma di Massimo Grillo, sulla cultura a Marsala. Secondo Grillo, sul fronte culturale Marsala viene da cinque anni di "mortificazioni".

Attesi per domani i vertici di Forza Italia in sostegno della lista che vede in campo, tra gli altri, l’uscente presidente del consiglio Enzo Sturiano.

Anche Fratelli d’Italia avrà i suoi deputati presenti al fianco di Massimo Grillo, si tratta del senatore Adolfo Russo.

Nel frattempo dal fronte Lega sono in attesa dell’arrivo del leader del Carroccio Matteo Salvini.

Volge al termine questa campagna elettorale che ha raccontato una Marsala dove ancora c’è tanto da fare nel campo della cultura, del sociale, del decoro urbano.

Ci vorrà coraggio e forza, determinazione di idee e di intenti. Capacità ad interpretare le aspettative dei cittadini ma anche il pugno fermo di chi sa fare valere le proprie istanze al governo regionale come in quello nazionale.

Saranno cinque anni in cui i margini di errori dovranno essere davvero pochi, l’Europa non può attendere e così le sfide più importanti che riguardano la scuola, la digitalizzazione, l’integrazione.

Le periferie hanno gli stessi diritti del centro città. I servizi, la loro fruizione, non possono essere lasciati al libro dei sogni.

Rispettando il programma di ogni candidato sindaco è pur vero che le emergenze ci sono e vanno per questo affrontate e anche con immediatezza.