Marsala, -3 al voto. Ieri il confronto tra i Sindaci, ecco com'è andata

Si è tenuto ieri l'atteso confronto organizzato da Tp24 tra i cinque candidati sindaco per la città di Marsala: Sebastiano Grasso per il Movimento Popolare Arcobaleno, Aldo Rodriquez per il M5S, Massimo Grillo per il centrodestra, Giacomo Dugo per la Lega, Alberto Di Girolamo per il centrosinistra.

Tutti e cinque si sono confrontati su temi generali che riguardano ovviamente la città, che riguardavano il turismo, il decoro urbano, la povertà, il perché si è deciso di candidarsi.

Com'è andata? Per alcuni è stato interessante, c'è chi l'ha trovato noioso. Certamente è stato molto visto, con un boom di contatti sia in radio, che sulla nostra pagina Facebook che su Tp24.

Noi, da parte nostra, ce l'abbiamo messa tutta, come sempre. Qui potete rivedere il video integrale dell'incontro, domani vi riproporremo alcuni momenti migliori.

Oggi, intanto, si replica: a confrontarsi, sempre a San Pietro,sempre alle 13, sempre in diretta sui nostri canali, saranno gli assessori (uno per coalizione). Anche in questo caso, per via delle norme anti - Covid, l'ingresso è contigentato, e, insomma, non possiamo ospitare pubblico, ma solo 35 persone (gli staff dei candidati, più i nostri tecnici). Ieri siete venuti in tantissimi e ci è dispiaciuto mettere alla porta chi non era in lista, ma sappiamo anche che in tanti avete visto e commentato con noi in diretta l'evento.

Sono le ultime giornate di campagna elettorale, rush finale per tutti i candidati non solo alla carica di Primo Cittadino ma anche al consiglio comunale.

Si tratta di 384 candidati, 9 le liste per Massimo Grillo, 4 per Alberto Di Girolamo, una per il M5S, una per la Lega, una lista per il Movimento Popolare Arcobaleno.

Una campagna elettorale che pure se anomala è stata forte negli sprint finali, la rimonta del sindaco uscente Di Girolamo ha riequilibrato il quadro.

Si voterà nella giornata di domenica 4 ottobre dalle 7 fino alle 22, e in quella di 5 lunedì dalle 7 fino alle 14.

Sono chiamati al voto 61 Comuni in Sicilia, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre, con gli stessi orari.

In entrambi i casi, lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’elettore dovrà recarsi necessariamente al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti verrà eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, quindi Marsala, verrà eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

L’elettore potrà scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato (cosiddetto ‘effetto trascinamento’), oppure può votare solo per il candidato sindaco.

L’elettore ha anche la possibilità di fare un ‘voto disgiunto’: votare per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata.

In provincia di Trapani sono chiamate al voto oltre a Marsala che eleggerà 24 consiglieri, Campobello di Mazara 16 consiglieri, Favignana 12, Gibellina 12.

A chiudere oggi la campagna elettorale è il candidato sindaco Alberto Di Girolamo , alle ore 17.30, nei locali della sala ricevimenti El Colorado, presenzierà l'onorevole Graziano Delrio, capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico e già Ministro delle Infrastrutture.

Attesi per oggi i vertici di Forza Italia per sostenere le ragioni del voto a Massimo Grillo, mentre nella giornata di ieri ha presenziato per i Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri.

Non arriverà più a Marsala il leader del Carroccio Matteo Salvini per sostenere la candidatura di Dugo.

E nella giornata di ieri, a Villa Favorita, grande kermesse dell’UDC, che ha presentato i candidati della lista in sostegno di Grillo, presenti i vertici del partito e la capogruppo dello scudo crociato all’ARS, Eleonora Lo Curto.