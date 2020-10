Elezioni a Marsala. Un giorno al voto. Chi sono i candidati, seggi, orari e info utili

03/10/2020 06:00:00

Si apriranno i seggi domani mattina alle ore 7.00 per il rinnovo del consiglio comunale di Marsala e per eleggere il sindaco.

Si voterà nella giornata di domani, domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 22, e poi nella giornata di lunedì 5 ottobre fino alle ore 14.00.



Sono cinque i candidati sindaco: Sebastiano Grasso con il Movimento Popolare Arcobaleno, una lista in sostegno, cinque gli assessori indicati: Diego Linares, Claudio Lombardino, Giuseppe Falco, Nicolò Stabile, Antonio Vaccari.

Il Movimento Cinque Stelle ha schierato in campo Aldo Rodriquez, una lista in appoggio, quattro gli assessori indicati: Antonella Gianquinto, Enzo Campisi, Nello Li Vigni, Davide Licari.

E’ Giacomo Dugo il candidato della Lega di Matteo Salvini, una lista anche per lui, quattro gli assessori: Giacomo Manzo, Vito Armato, Fanny Montalto, Patrik Basile.



Massimo Grillo è il candidato del centrodestra, Forza Italia dal 22 settembre ha messo un post indicando tutti i candidati sindaco forzisti della Sicilia, e c’è anche Grillo.

Sono 9 le liste in sostegno: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Noi Marsalesi, ProgettiAmo Marsala, Un’altra Marsala-Idea Sicilia, Marsala al VIA-Ora Sicilia, Marsala Città Punica-VIA-PSI, Liberi. Anche per Grillo ci sono quattro assessori indicati: Oreste Alagna, Antonella Coppola, Arturo Galfano, Paolo Ruggieri. Il candidato, inoltre, ha già provveduto a nominare otto esperti che coadiuveranno l’azione degli assessori.



In continuità con l’azione amministrativa di questi cinque anni c’è la candidatura di Alberto Di Girolamo, centrosinistra, sostenuto da quattro liste: Pd, Cento Passi, Marsala Coraggiosa, Marsala Città Europea.

Quattro pure per Di Girolamo gli assessori al momento indicati: Luana Alagna, Linda Licari, Rosalba Mezzapelle, Nicola Fici.

La campagna elettorale si è contraddistinta per i pochi incontri pubblici che ci sono stati, causa l’emergenza da Covid-19.



I candidati sindaco hanno poco parlato dei loro programmi, poco l’entusiasmo della città che sta percependo queste amministrative con minore coinvolgimento rispetto al 2015.

Si profila una sfida a due tra Di Girolamo e Grillo, così come avvenne nel 2015.



I due schieramenti, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, hanno messo in campo un modo diverso di fare politica. Da una parte Grillo che ha messo insieme delle liste competitive si ma poco innovative, con tanti consiglieri comunali uscenti e altri volti noti della politica che invece vorrebbero ritornare a Sala delle Lapidi.



Di Girolamo dal canto suo è stato supportato da esponenti del governo nazionale, sono arrivati per sostenerlo il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, Carmelo Miceli, attuale deputato nazionale del Pd, Graziano del Rio, già Ministro, Francesco Boccia, attuale Ministro per gli Affari Regionali.

Queste elezioni saranno un test elettorale per i pentastellati, governano a Roma con il Pd ma hanno qui preferito fare una candidatura di rottura, anche Rodriquez ha avuto l’appoggio dei parlamentari nazionali e regionali del M5S, dal vice Ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, alla deputata Caterina Licatini.



Gli elettori marsalesi chiamati alle urne sono 69.790 di cui 33.698 maschi e 36.092 femmine, 80 i seggi ripartiti su tutto il territorio comunale e in quello speciale operativo all’ospedale.





Tredici le sezioni predisposte per consentire agli elettori disabili di poter votare, si tratta della n. 21 (Scuola elementare "Asta" di Sappusi), la n. 26 (Scuola elementare di piazza Caprera), la n. 32 (Scuola elementare di contrada Cozzaro), la n. 42 (Scuola elementare "Struppa" di Dammusello), la n. 44 (Scuola elementare "Elymus" di Birgi), la n. 45 (Scuola elementare di San Leonardo), la n. 47 (Scuola elementare "Mozia" di contrada Spagnola), la n. 59 (Scuola elementare di Misilla-Gurgo), la n. 62 (Scuola elementare di Paolini), la n. 64 (Scuola elementare di Digerbato), la n. 68 (Scuola elementare di Terrenove - Bambina), nonché la sezione 72 (nuova Scuola elementare di Strasatti) e la n. 74 (Istituto comprensivo "De Gasperi" di Fornara).

Gli elettori disabili dovranno presentarsi al seggio muniti, oltre che del certificato elettorale, anche di attestazione medica rilasciata dall'Asl, ovvero di apposita annotazione del diritto di voto assistito inserito nella tessera elettorale comunale.

Il Comune per rendere più agevole il servizio ha attivato il servizio gratuito di trasporto dei disabili, che si potrà richiedere telefonando al 389/0590905 o al 370/1428300.





Bisognerà recarsi al seggio elettorale munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale, gli uffici comunali resteranno operativi nella giornata di domenica e lunedì per consentire a quanti avessero smarrito la tessera elettorale di averne il duplicato.

Indispensabile sarà recarsi al seggio muniti di mascherina, rispettando tutte le misure anti Covid.