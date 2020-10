Marsala, incendio distrugge un'azienda per il riciclaggio della plastica

04/10/2020 09:16:00

Un incendio ha devastato un'azienda per la lavorazione e il riciclaggio della plastica a Marsala, in contrada Scacciaiazzo.

Nei giorni scorsi, le fiamme hanno distrutto due autocarri, un container, tre furgoni, un'auto e tanta plastica, stoccata per lo smaltimento. Sul posto, per spegnere l'incendio, sono dovute intervenire diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per oltre 12 ore.

La Polizia ha avviato le indagini su quanto accaduto, sembra, infatti, che l’origine dell'incendio sia dolosa.