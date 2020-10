A Paceco ci sarà il Mercato Contadino

04/10/2020 11:25:00

Il Consiglio comunale di Paceco ha approvato all’unanimità l’istituzione del “Mercato Contadino”, predisposta dall’Amministrazione Scarcella allo scopo di incentivare lo sviluppo economico del territorio.

Prima del voto, la proposta di deliberazione con allegato il relativo regolamento, è stata illustrata in aula dall’assessore alle attività produttive e agricoltura, Gianni Basiricò, a partire dagli obiettivi prefissati: promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo ai prodotti biologici; creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali; favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli, eliminando l’intermediazione commerciale dalla filiera e riducendo le distanze fra il luogo di produzione ed il luogo di commercializzazione; garantire al consumatore un prodotto di provenienza certa; favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all’ambiente dal trasporto delle merci; valorizzare la filiera dei prodotti locali, contribuendo a far conoscere le aziende produttrici agricole e a rafforzare il rapporto di fiducia con il consumatore finale.

“Considerato che nei comuni limitrofi sono stati organizzati dei mercati del contadino che stanno riscuotendo notevole successo, – ha evidenziato Basiricò –altrettanto potrà funzionare il mercato contadino in un paese a vocazione agricola come Paceco: è un’opportunità per i produttori locali e favorisce il contatto diretto con i consumatori”.

Il Mercato Contadino di Paceco sarà ubicato nel prolungamento della via Giuseppe Catalano, a partire dall’incrocio con la via Nino Bixio, nelle vicinanze del Centro per anziani.

“Abbiamo individuato questa zona – spiega l’assessore Basiricò – perché perfetta per l’attuazione del progetto: è un posto centrale, con ampi spazi per parcheggi, in un asse viario importante perché vicino alla via Marsala. Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso, a cura del IV Settore del Comune, per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori agricoli del territorio: “Ci sarà una domanda da compilare con tutte le caratteristiche dell’azienda agricola candidata – anticipa Basiricò – e, in base ai punteggi che verranno attribuiti con i criteri stabiliti dal regolamento, sarà individuata una prima decina di operatori del settore. È un punto di partenza, ma che si potrà sviluppare in corso d’opera”.

Per la nascita del Mercato Contadino di Paceco, l’Amministrazione comunale ha anche stanziato un contributo economico per l’acquisto dei gazebo da installare lungo la via Giuseppe Catalano.